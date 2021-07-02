Выброс хлора произошёл в одном из районов Ижевска

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В Ижевске произошёл выброс хлора в одном из районов, жителей попросили покинуть территорию. Об этом информирует ГУ МЧС по Удмуртии.
Выброс хлора произошёл в одном из районов Ижевска
  • РИА Новости

«На станции подъёма воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а произошёл выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка металлургов», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что если из опасной зоны невозможно выйти, то людям следует остаться в помещении и произвести его экстренную герметизацию.

«Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам и поднимитесь на верхние этажи здания», — отметили в МЧС. 

При выходе из опасной зоны рекомендуется снять верхнюю одежду, оставить её на улице, принять душ, промыть глаза и носоглотку. 

В случае появления признаков отравления следует соблюдать покой, обеспечить тёплое питье и обратиться к врачу. 

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