Глава Удмуртии заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что жители Ижевска, где произошла утечка хлора на предприятии, могут пользоваться водой без риска для жизни.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что МЧС мне доложило, что никакого риска соответственно нет, всё в порядке, пользоваться водой можно», — сказал он.

По словам Бречалова, спасатели быстро отреагировали на случившееся и им удалось предотвратить серьёзные последствия аварии.

Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.