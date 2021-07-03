Глава Удмуртии заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что жители Ижевска, где произошла утечка хлора на предприятии, могут пользоваться водой без риска для жизни.
Глава Удмуртии заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой
  • © 18.mchs.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что МЧС мне доложило, что никакого риска соответственно нет, всё в порядке, пользоваться водой можно», — сказал он.

По словам Бречалова, спасатели быстро отреагировали на случившееся и им удалось предотвратить серьёзные последствия аварии.

Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.

2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить