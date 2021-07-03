Глава Удмуртии заявил, что жители Ижевска могут безопасно пользоваться водой
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Только что МЧС мне доложило, что никакого риска соответственно нет, всё в порядке, пользоваться водой можно», — сказал он.
По словам Бречалова, спасатели быстро отреагировали на случившееся и им удалось предотвратить серьёзные последствия аварии.
Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора.
2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов. В связи со случившимся прокуратура Удмуртии начала проверку.