На Сахалине назвали сроки приобретения коллективного иммунитета к COVID-19

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В Сахалинской области коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть достигнут в августе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Если продолжатся такие темпы вакцинации, к середине августа мы планируем выйти на коллективный иммунитет», — цитирует РИА Новости заявление зампреда правительства области Владимира Ющука.

Отмечается, что темпы заболеваемости коронавирусом, по данным властей, в регионе остаются стабильно высокими.

Ранее стало известно, что на Сахалине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий.

В июне сообщалось, что на Сахалине усиливают меры по предотвращению распространения коронавируса.

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