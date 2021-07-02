Вирусолог прокомментировал решение по самоизоляции больных ОРВИ в Москве
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«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идёт как профилактика дальнейшего распространения болезни», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями.
Со своей стороны, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом «Москва 24» отметила, что любую ОРВИ нужно приравнивать к COVID-19, и при симптомах необходима самоизоляция.
«Если человек почувствовал простудные симптомы в виде температуры, тремора, потения, головокружения, в целом ухудшение самочувствия, при любом из этих показаний сразу нужно изолироваться. В тот же день вызывать врача и выполнять назначенную им терапию», — сказала эксперт.
Как пояснила Лапа, это поможет замедлить распространение инфекции, ускорит процесс выздоровления.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 6893 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 372 705.