Вирусолог прокомментировал решение по самоизоляции больных ОРВИ в Москве

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев прокомментировал сообщение о том, что пациентов с признаками ОРВИ в столице обязали соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на коронавирус.
Вирусолог прокомментировал решение по самоизоляции больных ОРВИ в Москве
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идёт как профилактика дальнейшего распространения болезни», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями.

Со своей стороны, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с сайтом «Москва 24» отметила, что любую ОРВИ нужно приравнивать к COVID-19, и при симптомах необходима самоизоляция.

«Если человек почувствовал простудные симптомы в виде температуры, тремора, потения, головокружения, в целом ухудшение самочувствия, при любом из этих показаний сразу нужно изолироваться. В тот же день вызывать врача и выполнять назначенную им терапию», — сказала эксперт.

Как пояснила Лапа, это поможет замедлить распространение инфекции, ускорит процесс выздоровления.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 6893 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 372 705.

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