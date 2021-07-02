В Краснодарском крае зарегистрировали 202 случая коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 202 случая коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 202 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Наибольшее количество заболевших — в Краснодаре и Новороссийске (38 и 14 жителей соответственно).

Общее число случаев COVID-19 достигло 52 265. На лечении в стационарах находятся 1702 пациента, на дому — 1605.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 919,5.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 129 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru. Выписаны из больниц 118 человек.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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