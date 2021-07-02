В Томской области выявили 67 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Томской области зарегистрировали 67 случаев COVID-19. Выписаны после выздоровления 14 человек.
В Томской области выявили 67 случаев COVID-19 за сутки
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 34 312. Выздоровели за всё время 32 698 жителей.

Также стало известно, что в Нижегородской области подтвердили ещё 382 случая коронавируса, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии заболели 125 603 человека. Выписаны 116 707 жителей, в том числе 140 — за минувшие 24 часа.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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