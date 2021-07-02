Во Владимирской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки во Владимирской области зарегистрировали 227 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Во Владимирской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 36 620 жителей. Выписаны 34 027 человек, в том числе 216 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии за минувшие десять дней темпы вакцинации от COVID-19 увеличились на 55%, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Если с 10 по 20 июня в Удмуртии прививку поставили 39 512 человек, то с 21 июня по 1 июля — уже 61 563», — заявил глава ведомства Георгий Щербак.

По данным на 1 июля, первый компонент вакцины получили более 197,4 тыс. жителей, оба — более 143,6 тыс.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала воздержаться от физических нагрузок после вакцинации.

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