Врач рассказал о вакцинации от COVID-19 для людей с эндокринными нарушениями

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Член-корреспондент РАН, завкафедрой эндокринологии №1 в Сеченовском медуниверситете Валентин Фадеев рассказал, можно ли людям с заболеваниями эндокринной системы и с сахарным диабетом вакцинироваться от коронавируса.
Врач рассказал о вакцинации от COVID-19 для людей с эндокринными нарушениями
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заверил, что данные заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.

«Нет никаких медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19 теми вакцинами, которые у нас имеются, при контролируемых нами эндокринных заболеваниях. И нет оснований полагать, что к данной вакцинации надо относиться иначе, чем к распространённым вакцинам от других ОРВИ. Ведь никого не пугает, например, необходимость прививок от сезонного гриппа или от клещевого энцефалита. Почему же вакцина против COVID-19 вызывает некое подозрение? Более того, как и при других инфекционных болезнях, смертность больных с диабетом при COVID-19 выше, чем у людей без диабета. Выводы делайте сами», — сказал Фадеев.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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