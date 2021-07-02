Врач рассказал о вакцинации от COVID-19 для людей с эндокринными нарушениями

Член-корреспондент РАН, завкафедрой эндокринологии №1 в Сеченовском медуниверситете Валентин Фадеев рассказал, можно ли людям с заболеваниями эндокринной системы и с сахарным диабетом вакцинироваться от коронавируса.

В беседе с «Российской газетой» он заверил, что данные заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.

«Нет никаких медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19 теми вакцинами, которые у нас имеются, при контролируемых нами эндокринных заболеваниях. И нет оснований полагать, что к данной вакцинации надо относиться иначе, чем к распространённым вакцинам от других ОРВИ. Ведь никого не пугает, например, необходимость прививок от сезонного гриппа или от клещевого энцефалита. Почему же вакцина против COVID-19 вызывает некое подозрение? Более того, как и при других инфекционных болезнях, смертность больных с диабетом при COVID-19 выше, чем у людей без диабета. Выводы делайте сами», — сказал Фадеев.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.