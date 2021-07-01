В Татарстане выявили 38 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 22 474 человека. Выписаны из медучреждений 20 216 пациентов.
Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего к 1 июля диагноз лабораторно подтвердился у 52 036 жителей.
В настоящее время в стационарах края лечатся 1684 пациента, на дому — ещё 1494.
Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.