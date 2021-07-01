В Татарстане выявили 38 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 38 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели при этом 34 жителя республики.
В Татарстане выявили 38 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 22 474 человека. Выписаны из медучреждений 20 216 пациентов.

Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего к 1 июля диагноз лабораторно подтвердился у 52 036 жителей.

В настоящее время в стационарах края лечатся 1684 пациента, на дому — ещё 1494.

Ранее врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.

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