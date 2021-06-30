Врач дал советы по вакцинации от COVID-19

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Врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.
Врач дал советы по вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Все рекомендации после самой вакцинации даются врачами, которые проводят первичный осмотр пациента. Естественно, не рекомендуется употреблять алкоголь несколько дней после вакцинации, при наличии слабости и других незначительных побочных эффектов лучше оставаться дома», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, перед прививкой важно уточнить список противопоказаний, а также препаратов, которые человек принимает.

Как подчеркнул Пестерев, самолечение не приветствуется.

«Перчаточно-масочный режим также никто с прошлого лета не отменял. Значит, после вакцинации необходимо их носить», — добавил он.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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