Врач дал советы по вакцинации от COVID-19

Врач Тимур Пестерев дал советы по вакцинации от COVID-19.

«Все рекомендации после самой вакцинации даются врачами, которые проводят первичный осмотр пациента. Естественно, не рекомендуется употреблять алкоголь несколько дней после вакцинации, при наличии слабости и других незначительных побочных эффектов лучше оставаться дома», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, перед прививкой важно уточнить список противопоказаний, а также препаратов, которые человек принимает.

Как подчеркнул Пестерев, самолечение не приветствуется.

«Перчаточно-масочный режим также никто с прошлого лета не отменял. Значит, после вакцинации необходимо их носить», — добавил он.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.