Диетолог рассказала о рисках «здорового питания»

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва рассказала, что даже полезные продукты могут вызывать проблемы со здоровьем.

В беседе с Nation News она пояснила, что проблемы могут возникнуть при отсутствии разнообразия в рационе питания.

Так, организм утрачивает полезную флору, которая оказывается невостребованной, вследствие чего снижается иммунитет.

«Например, человек может просто «закислить» организм, питаясь только шпинатом, который, на первый взгляд, является очень полезным продуктом. Однако в условиях кислой среды скорость метаболических процессов снижается, из-за чего могут возникнуть проблемы разного порядка, в том числе связанные с суставами и почками. А если злоупотреблять всеми любимой в летнее время клубникой, то можно получить аллергическую реакцию организма. Наряду с этим большое количество красного мяса и злоупотребление животным белком может привести к риску развития рака, а также проблемам сердечно-сосудистой системы», — объяснила Королёва.

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