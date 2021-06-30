В Татарстане зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 35 случаев коронавируса за последние сутки, заявили в региональном оперштабе.
В Татарстане зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online».

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 22 436 жителей. Выписаны из медучреждений при этом 20 182 пациента, в том числе 37 за минувшие 24 часа.

В то же время в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 71 случай COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах остаются 288 пациентов. Выздоровели за всё время 38 716 жителей ЯНАО, включая 29 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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