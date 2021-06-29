В аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

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В международном аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.
В аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Лаборатория расположена на первом этаже сектора С. Она работает круглосуточно, с двумя перерывами.

Если первичный анализ окажется положительным, материал передадут на повторное исследование.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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