Победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся от COVID-19 в Москве объявят 30 июня

Имена ещё пяти победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от COVID-19 в Москве объявят 30 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Розыгрыш начнётся в 19:10.

Как отмечается, он пройдёт в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Победителей выберут среди горожан, получивших первый компонент вакцины с 21 по 27 июня.

После эфира организаторы сами позвонят победителям и объяснят, как получить приз.

Следующих победителей объявят 7 и 14 июля.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.