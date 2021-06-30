Победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся от COVID-19 в Москве объявят 30 июня

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Имена ещё пяти победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от COVID-19 в Москве объявят 30 июня.
Победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся от COVID-19 в Москве объявят 30 июня
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Розыгрыш начнётся в 19:10.

Как отмечается, он пройдёт в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Победителей выберут среди горожан, получивших первый компонент вакцины с 21 по 27 июня.

После эфира организаторы сами позвонят победителям и объяснят, как получить приз.

Следующих победителей объявят 7 и 14 июля.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропорту Сочи открылась экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19.

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