Врач напомнила о возможном вреде прогулок под дождём

Врач по медицинской профилактике, терапевт Центра здоровья Коломенской ЦРБ Анастасия Олейникова напомнила о возможном вреде прогулок под дождём.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что могут обостриться хронические заболевания, например ринит, гайморит или пиелонефрит.

Даже если хронических заболеваний нет, переохлаждение может привести к ослаблению иммунитета, сказала Олейникова.

«Если человек попал под дождь, дома ему надо принять горячую ванну, согреться, если переохладился, переодеться в тёплую сухую одежду и выпить горячего чая. Никакие лекарства профилактически принимать не следует», — добавила врач.

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