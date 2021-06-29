Врач напомнила о возможном вреде прогулок под дождём
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В беседе с «Радио 1» она отметила, что могут обостриться хронические заболевания, например ринит, гайморит или пиелонефрит.
Даже если хронических заболеваний нет, переохлаждение может привести к ослаблению иммунитета, сказала Олейникова.
«Если человек попал под дождь, дома ему надо принять горячую ванну, согреться, если переохладился, переодеться в тёплую сухую одежду и выпить горячего чая. Никакие лекарства профилактически принимать не следует», — добавила врач.
Ранее Inforeactor сообщал, что терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.