Врач рассказал о мерах безопасности для детей в жаркую погоду

Терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

Об этом сообщает Inforeactor.

В рамках пресс-конференции медиагруппы «Патриот» врач посоветовал употреблять больше жидкости, носить головные уборы и лёгкую одежду.

«Дети очень плохо переносят жару. Перед выходом на улицу брать с собой зонтик, кепочки, побольше воды. Не ледяной, но чтобы она постоянно была с собой. Одевать ребёнка полегче, почаще его переодевать, чтобы не возникало потнички, сыпи», — сказал Дёмин.

Говоря о купании в водоёмах в жару, эксперт отметил, что оно не приводит к переохлаждению, когда вода достигла оптимальной температуры — около +23...+25 °С.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» заявил, что пользы от мороженого в жаркую погоду нет.