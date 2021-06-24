Врач рассказал о мерах безопасности для детей в жаркую погоду
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Об этом сообщает Inforeactor.
В рамках пресс-конференции медиагруппы «Патриот» врач посоветовал употреблять больше жидкости, носить головные уборы и лёгкую одежду.
«Дети очень плохо переносят жару. Перед выходом на улицу брать с собой зонтик, кепочки, побольше воды. Не ледяной, но чтобы она постоянно была с собой. Одевать ребёнка полегче, почаще его переодевать, чтобы не возникало потнички, сыпи», — сказал Дёмин.
Говоря о купании в водоёмах в жару, эксперт отметил, что оно не приводит к переохлаждению, когда вода достигла оптимальной температуры — около +23...+25 °С.
Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» заявил, что пользы от мороженого в жаркую погоду нет.