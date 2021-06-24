Врач рассказал о мерах безопасности для детей в жаркую погоду

Короткая ссылка
Терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.
Врач рассказал о мерах безопасности для детей в жаркую погоду
  • Pixabay

Об этом сообщает Inforeactor.

В рамках пресс-конференции медиагруппы «Патриот» врач посоветовал употреблять больше жидкости, носить головные уборы и лёгкую одежду.

«Дети очень плохо переносят жару. Перед выходом на улицу брать с собой зонтик, кепочки, побольше воды. Не ледяной, но чтобы она постоянно была с собой. Одевать ребёнка полегче, почаще его переодевать, чтобы не возникало потнички, сыпи», — сказал Дёмин.

Говоря о купании в водоёмах в жару, эксперт отметил, что оно не приводит к переохлаждению, когда вода достигла оптимальной температуры — около +23...+25 °С.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» заявил, что пользы от мороженого в жаркую погоду нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить