В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 117 случаев коронавируса. Выписаны 89 жителей.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.

Под наблюдением находятся 387 граждан, контактировавших с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 204 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56. Общее число заболевших достигло 47 175.

Выздоровели 42 799 жителей, в том числе 84 за последние сутки.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.

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