С начала пандемии в России 149 беременных умерли от COVID-19

За время пандемии в России 149 беременных женщин умерли после заболевания коронавирусом, заявил директор Центра акушерства и гинекологии им. академика Кулакова Геннадий Сухих.

«В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением маму и папу, любимых мужей и окружение 103 беременные женщины, 46 — уже в этом году», — цитирует Интерфакс слова Сухих на пресс-конференции президиума РАН.

По его словам, за прошлый и нынешний годы в России зафиксировано 44,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом у женщин во время беременности, родов и в послеродовый период.

Из них 300 находились на ИВЛ в 2020-м и 142 — в текущем году.

Ранее стало известно, что применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.