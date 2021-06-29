Около 2 тысяч выпускников завершают обучение в медколледжах Подмосковья
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
Как заявила глава ведомства Светлана Стригункова, в области работают пять медицинских колледжей.
Они подготовили медсестёр, фельдшеров, акушерок и других средних медспециалистов.
Отмечается, что в 2020 году в регионе подписали более 1,5 тыс. договоров с абитуриентами на целевое обучение в медвузах.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году.