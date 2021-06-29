Около 2 тысяч выпускников завершают обучение в медколледжах Подмосковья

Более 1,8 тыс. выпускников завершают обучение в медицинских колледжах Московской области в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как заявила глава ведомства Светлана Стригункова, в области работают пять медицинских колледжей.

Они подготовили медсестёр, фельдшеров, акушерок и других средних медспециалистов.

Отмечается, что в 2020 году в регионе подписали более 1,5 тыс. договоров с абитуриентами на целевое обучение в медвузах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году.