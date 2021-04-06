Бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году

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Первый зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова рассказала, что бюджет здравоохранения республики в 2020 году вырос на 30% и составил почти 37 млрд рублей.
Бюджет здравоохранения Удмуртии вырос на 30% в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Это была существенная поддержка для организации работы медучреждений, в том числе лечебно-диагностической помощи при коронавирусе. В рекордные сроки были подготовлены лечебные учреждения, как в плане капитального ремонта, так и в плане оснащения коечного фонда. Качественные показатели работы врачей и медицинских работников у нас гораздо выше, чем показатели по ПФО и в целом по России», — сказала Надежда Михайлова.

Кроме того, на реализацию принятого закона «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений и организаций Удмуртии» в 2020 году из республиканского бюджета выделили 20 млн рублей. Единовременные выплаты по 500 тыс. рублей получили 40 врачей, пришедшие работать в учреждения здравоохранения республики.

Как ранее сообщал телеканал «360», подмосковный бюджет на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов пересмотрели в связи с пандемией коронавируса.

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