Инфекционист дала советы по вакцинации онкобольных

Врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала советы по вакцинации онкобольных.

«Если человек получает химиотерапию, то нужно сделать отсрочку на шесть месяцев, но только отсрочку. Если нет рецидива, то противопоказаний к вакцинации никаких нет», — заявила она в беседе с URA.RU.

Москалёва также напомнила о важности прохождения вакцинации от COVID-19.

«Я рекомендую всем идти и делать прививку, не бояться», — сказала врач.

По её словам, чтобы вернуться к нормальному существованию, нужно подумать не только о себе, но и о близких.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.