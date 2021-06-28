В Тамбовской области выявили 76 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 76 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 34 641. Выписаны из медучреждений 33 110 пациентов.

На госпитализации в настоящее время находятся 748 человек, на домашнем карантине — ещё 1263.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 161 902 человека, полностью вакцинированы 125 039.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 110 случаев коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на оперштаб.

Лечение на дому проходят 4858 заболевших, в больницах — ещё 4084. Выписаны за минувшие 24 часа 189 человек.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.