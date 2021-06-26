В ВОЗ оценили возможность эпидемии «чёрной плесени» в России
- Reuters
«Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза), но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов», — цитирует её ТАСС.
Как добавила представитель ВОЗ, она допускает, что люди со слабым иммунитетом могут стать жертвой какого-либо грибкового заболевания, включая «чёрную плесень».
«Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.
Вуйнович отметила, что одной из мер предупреждения развития грибковых заболеваний является мониторинг стерильности процедур в медучреждениях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России.
В конце мая Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев заболевания «чёрной плесенью».