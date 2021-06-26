В ВОЗ оценили возможность эпидемии «чёрной плесени» в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась по поводу возможности эпидемии мукормикоза, известного как «чёрная плесень», на российской территории.

«Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза), но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов», — цитирует её ТАСС.

Как добавила представитель ВОЗ, она допускает, что люди со слабым иммунитетом могут стать жертвой какого-либо грибкового заболевания, включая «чёрную плесень».

«Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.

Вуйнович отметила, что одной из мер предупреждения развития грибковых заболеваний является мониторинг стерильности процедур в медучреждениях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России.

В конце мая Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев заболевания «чёрной плесенью».