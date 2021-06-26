В ВОЗ оценили возможность эпидемии «чёрной плесени» в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась по поводу возможности эпидемии мукормикоза, известного как «чёрная плесень», на российской территории.
В ВОЗ оценили возможность эпидемии «чёрной плесени» в России
  • Reuters

«Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза), но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов», — цитирует её ТАСС.

Как добавила представитель ВОЗ, она допускает, что люди со слабым иммунитетом могут стать жертвой какого-либо грибкового заболевания, включая «чёрную плесень».

«Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.

Вуйнович отметила, что одной из мер предупреждения развития грибковых заболеваний является мониторинг стерильности процедур в медучреждениях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России.

В конце мая Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев заболевания «чёрной плесенью».

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