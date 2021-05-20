Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию «чёрной плесени»
- Reuters
Об этом сказал представитель министерства Лав Агарвал. Его слова приводит NDTV.
«В последнее время возникла новая проблема в виде грибковой инфекции, а именно мукормикоза, и сообщается о многих заболевших среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и у кого есть проблемы с сахарами», — заявил он.
По его словам, данная инфекция приводит к длительной болезни и летальным исходам среди пациентов, болеющих COVID-19.
В связи с этим Агарвал призвал все индийские штаты объявить об эпидемии мукормикоза.
Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали выявленные в Индии случаи заболевания мукормикозом.