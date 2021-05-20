Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию «чёрной плесени»

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Министерство здравоохранения Индии рекомендовало объявить в стране эпидемию из-за роста случаев грибкового заболевания мукормикоз, которое называют «чёрной плесенью».
Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию «чёрной плесени»
  • Reuters

Об этом сказал представитель министерства Лав Агарвал. Его слова приводит NDTV.

«В последнее время возникла новая проблема в виде грибковой инфекции, а именно мукормикоза, и сообщается о многих заболевших среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и у кого есть проблемы с сахарами», — заявил он. 

По его словам, данная инфекция приводит к длительной болезни и летальным исходам среди пациентов, болеющих COVID-19.

В связи с этим Агарвал призвал все индийские штаты объявить об эпидемии мукормикоза.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали выявленные в Индии случаи заболевания мукормикозом.

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