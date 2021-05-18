Роспотребнадзор прокомментировал выявленные в Индии случаи «чёрной плесени»
- Reuters
«Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — заявили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре заявили, что большая концентрация спор мукормикоза в Индии наблюдается из-за высокой среднегодичной температуры и огромной влажности в этой стране.
Также в ведомстве рассказали, что этот грибок распространён практически во всех странах, его выявляют под обоями, в углах и супервлажных помещениях.
При этом отмечается, что данный микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии.
Ранее сообщалось, что в Индии был зафиксирован рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19.