Роспотребнадзор прокомментировал выявленные в Индии случаи «чёрной плесени»

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В Роспотребнадзоре прокомментировали выявленные в Индии случаи заболевания грибковым заболеванием мукормикозом, которое называют «чёрной плесенью». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор прокомментировал выявленные в Индии случаи «чёрной плесени»
  • Reuters

«Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре заявили, что большая концентрация спор мукормикоза в Индии наблюдается из-за высокой среднегодичной температуры и огромной влажности в этой стране. 

Также в ведомстве рассказали, что этот грибок распространён практически во всех странах, его выявляют под обоями, в углах и супервлажных помещениях.

При этом отмечается, что данный микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Индии был зафиксирован рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19.

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