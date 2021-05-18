Роспотребнадзор прокомментировал выявленные в Индии случаи «чёрной плесени»

В Роспотребнадзоре прокомментировали выявленные в Индии случаи заболевания грибковым заболеванием мукормикозом, которое называют «чёрной плесенью». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре заявили, что большая концентрация спор мукормикоза в Индии наблюдается из-за высокой среднегодичной температуры и огромной влажности в этой стране.

Также в ведомстве рассказали, что этот грибок распространён практически во всех странах, его выявляют под обоями, в углах и супервлажных помещениях.

При этом отмечается, что данный микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Индии был зафиксирован рост числа случаев мукормикоза на фоне обострения ситуации с COVID-19.