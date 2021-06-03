Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России

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В России нет угрозы распространения грибкового заболевания мукормикоз («чёрная плесень»), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила об отсутствии угрозы «чёрной плесени» в России
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«В России в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим», — цитирует её на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) РИА Новости.

Попова добавила, что российские учёные внимательно наблюдают за ситуацией с мукормикозом в других странах и при необходимости готовы оказать помощь.

В конце мая Минздрав Индии рекомендовал объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев заболевания «чёрной плесенью».

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