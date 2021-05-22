В Нью-Дели зарегистрированы почти 200 больных «чёрной плесенью»

Министр здравоохранения столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Сатьендар Джайн заявил, что около 200 человек заразились мукормикозом («чёрной плесенью») в столице Индии.

«В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания «чёрной плесенью». Ранее за год сообщалось о 30—50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», — приводит ТАСС слова Джайна.

Он отметил, что «порядка восьми-десяти частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с «чёрным грибком».

Джайн сообщил о нехватке таких средств лечения мукормикоза, как амфотерицин B.

Ранее Министерство здравоохранения Индии рекомендовало объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев грибкового заболевания мукормикоз, которое называют «чёрной плесенью».