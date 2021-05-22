В Нью-Дели зарегистрированы почти 200 больных «чёрной плесенью»

Короткая ссылка
Министр здравоохранения столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Сатьендар Джайн заявил, что около 200 человек заразились мукормикозом («чёрной плесенью») в столице Индии.
В Нью-Дели зарегистрированы почти 200 больных «чёрной плесенью»
  • Reuters

«В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания «чёрной плесенью». Ранее за год сообщалось о 30—50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», — приводит ТАСС слова Джайна.

Он отметил, что «порядка восьми-десяти частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с «чёрным грибком».

Джайн сообщил о нехватке таких средств лечения мукормикоза, как амфотерицин B.

Ранее Министерство здравоохранения Индии рекомендовало объявить в стране эпидемию из-за роста числа случаев грибкового заболевания мукормикоз, которое называют «чёрной плесенью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить