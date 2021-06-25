В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
В регионе дополнительно развернули 1043 места. Их общее количество достигло 2150.
«Свободными остаются 906 коек, или более 42% от общего числа. Теперь основная задача — повернуть ситуацию вспять», — сказал Владимиров.
Также стало известно, что в Краснодаре открылся ещё один мобильный пункт вакцинации, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Он расположен на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Александра Покрышкина. Таким образом, в городе работает пять мобильных пунктов, где можно сделать прививку.
Ранее сообщалось, что в Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.