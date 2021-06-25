В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что коечный фонд в ковидных госпиталях в настоящее время свободен на 42%.

Об этом сообщает newstracker.ru.

В регионе дополнительно развернули 1043 места. Их общее количество достигло 2150.

«Свободными остаются 906 коек, или более 42% от общего числа. Теперь основная задача — повернуть ситуацию вспять», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Краснодаре открылся ещё один мобильный пункт вакцинации, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Он расположен на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Александра Покрышкина. Таким образом, в городе работает пять мобильных пунктов, где можно сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.