В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что коечный фонд в ковидных госпиталях в настоящее время свободен на 42%.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

В регионе дополнительно развернули 1043 места. Их общее количество достигло 2150.

«Свободными остаются 906 коек, или более 42% от общего числа. Теперь основная задача — повернуть ситуацию вспять», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Краснодаре открылся ещё один мобильный пункт вакцинации, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Он расположен на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Александра Покрышкина. Таким образом, в городе работает пять мобильных пунктов, где можно сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

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