В Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

«В городской больнице №5 откроется свыше 300 дополнительных мест для приёма пациентов с пневмонией и COVID-19. Медицинский персонал готов к приёму и лечению пациентов с различными инфекциями», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ранее для приёма пациентов с коронавирусом перепрофилировали корпус терапии городской больницы №8 Челябинска.

Кроме того, как передавал сайт progorod43, в Кировской области также разворачивают дополнительные койки для заболевших коронавирусом.