Бизнес-омбудсмен прокомментировала указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала сообщение о том, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников.

«Обязательный перевод на удалённую работу не менее 30% невакцинированных сотрудников — это мера, которая направлена прежде всего на сокращение передвижений жителей по Москве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, бизнес уже знаком с условиями подачи информации о сотрудниках, работающих в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что с 28 июня в Москве возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на режим дистанционной работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продолжать соблюдать масочный режим в России.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса.