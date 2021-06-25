Бизнес-омбудсмен прокомментировала указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала сообщение о том, что, согласно указу мэра Сергея Собянина, в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников.
Бизнес-омбудсмен прокомментировала указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы
  • РИА Новости

«Обязательный перевод на удалённую работу не менее 30% невакцинированных сотрудников — это мера, которая направлена прежде всего на сокращение передвижений жителей по Москве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, бизнес уже знаком с условиями подачи информации о сотрудниках, работающих в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что с 28 июня в Москве возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на режим дистанционной работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продолжать соблюдать масочный режим в России.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса.

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