Бизнес-омбудсмен прокомментировала указ о переходе на удалёнку 30% сотрудников предприятий Москвы
- РИА Новости
«Обязательный перевод на удалённую работу не менее 30% невакцинированных сотрудников — это мера, которая направлена прежде всего на сокращение передвижений жителей по Москве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, бизнес уже знаком с условиями подачи информации о сотрудниках, работающих в дистанционном формате.
Ранее стало известно, что с 28 июня в Москве возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на режим дистанционной работы.
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