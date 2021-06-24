В Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

Короткая ссылка
В Калининградской области приняли решение ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса.
В Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает «Янтарный край».

Соответствующие изменения внесены в постановление №134 от 16 марта 2021 года. Они вступят в силу 25 июня.

В частности, до 15 июля все спортивные мероприятия станут проводиться без зрителей. До особого распоряжения ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общепита, в ТЦ и других сооружениях.

До 31 июля продлён режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. На этот же срок рекомендуется отправить на удалёнку невакцинированных сотрудников старшего возраста.

Кроме того, с 25 июня под запретом работа аттракционов, в том числе в парках культуры и отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить