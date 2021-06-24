В Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Калининградской области приняли решение ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Соответствующие изменения внесены в постановление №134 от 16 марта 2021 года. Они вступят в силу 25 июня.

В частности, до 15 июля все спортивные мероприятия станут проводиться без зрителей. До особого распоряжения ограничена работа детских комнат и центров, расположенных на предприятиях общепита, в ТЦ и других сооружениях.

До 31 июля продлён режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. На этот же срок рекомендуется отправить на удалёнку невакцинированных сотрудников старшего возраста.

Кроме того, с 25 июня под запретом работа аттракционов, в том числе в парках культуры и отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.