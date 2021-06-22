В Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

За неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В Пермском крае за последнюю неделю развёрнуто 590 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказали в ведомстве.

К настоящему времени специалисты подготовили 1790 мест для заболевших COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.