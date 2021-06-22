В Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«В Пермском крае за последнюю неделю развёрнуто 590 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказали в ведомстве.
К настоящему времени специалисты подготовили 1790 мест для заболевших COVID-19.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.