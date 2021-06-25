В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий
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Об этом сообщает оперштаб Москвы на своей странице в Telegram.
«С 28 июня возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы... Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчёте 30%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы.
Отмечается, что на ряд сфер и предприятий вводимые ограничения не распространяются.
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