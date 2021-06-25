В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников. Исключение составят вакцинировавшиеся от COVID-19.
В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий
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Об этом сообщает оперштаб Москвы на своей странице в Telegram.

«С 28 июня возобновляется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы... Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчёте 30%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы.

Отмечается, что на ряд сфер и предприятий вводимые ограничения не распространяются.

Ранее в Москве открыли 19 дополнительных центров вакцинации от коронавирусной инфекции на базе детских поликлиник. При этом работа всех 119 столичных пунктов вакцинации продлена до 22:00.

Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.

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