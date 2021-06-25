Попова заявила о необходимости соблюдать масочный режим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продолжать соблюдать масочный режим в России.

«Бессимптомный носитель, к сожалению, не проявляет признаков заболевания, но является распространителем. И это тоже важное знание, которое требует от нас, ещё раз, соблюдения всех ограничительных мер, в первую очередь — масочного режима», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.