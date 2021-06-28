Опрос: в каждой третьей фирме Москвы и области заявили о выполнении рекомендаций по работе в жару

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди представителей бизнеса Москвы и Московской области на тему того, как в их компаниях соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях жаркой погоды. С результатами исследования ознакомился RT.

Так, 32% работодателей Москвы и Подмосковья сообщили, что к настоящему времени выполнили рекомендации ведомства, при этом ещё 4% заявили, что выполнят их в ближайшее время.

Между тем 47% компаний отметили, что не готовы следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Свою позицию они объяснили тем, что требования ведомства не являются обязательными с юридической точки зрения.

В свою очередь, 63% работающих жителей Москвы и Подмосковья рассказали о своих ожиданиях от нанимателя в ситуации, касающейся работы в жару.

В частности, опрошенные хотели бы, чтобы на время неблагоприятной погоды их работодатели ввели сиесту — послеобеденный отдых в самые жаркие часы дня.

По словам 3% респондентов, в их компаниях график работы уже пересмотрен. Однако, по мнению ещё 13% участников опроса, подобные меры могут демотивировать сотрудников.

Кроме того, принявшие участие в исследовании граждане рассказали об отношении работодателей к дресс-коду в офисе.

Например, 53% работников компаний, где предусмотрен корпоративный стиль, сообщили, что в период жаркой погоды им разрешили приходить в офис в более лёгкой и свободной одежде.

При этом 47% опрошенных отметили, что требования к дресс-коду в летний период в организациях, где они работают, не менялись.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для тех, кто работает в условиях высокой температуры воздуха.

В ведомстве отметили, что при температуре выше +28,5 °С в рабочем помещении или — в случае работы на открытом воздухе — на улице желательно сократить рабочий день.

Специалисты также посоветовали регулярно пить не очень холодную воду и защищать голову от прямого воздействия солнечных лучей.

Подробнее — в материале RT.