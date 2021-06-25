Роспотребнадзор предложил властям Кубани допускать на курорты переболевших COVID-19

Роспотребнадзор предложил властям Краснодарского края допускать на курорты региона, помимо вакцинированных от коронавируса, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесённом заболевании (эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете), люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», — заявила Попова.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой изучить возможность принимать после 1 августа туристов в том числе с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Позднее сообщалось, что власти Краснодарского края в настоящее время не рассматривают никаких изменений новых правил пребывания для туристов.

24 июня власти региона сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.