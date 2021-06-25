Ростуризм призвал пускать туристов на Кубань по ПЦР-тесту после 1 августа
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Об этом рассказала руководитель агентства Зарина Догузова, передаёт ТАСС.
Она рассказала, что обратилась с соответствующей просьбой к губернатору Краснодарского края. Догузова отметила, что ориентировалась на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии.
В Ростуризме считают, что «это, наряду с чётким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне».
Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.