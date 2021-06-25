Ростуризм призвал пускать туристов на Кубань по ПЦР-тесту после 1 августа

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Ростуризм призвал власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать в том числе туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Ростуризм призвал пускать туристов на Кубань по ПЦР-тесту после 1 августа
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Об этом рассказала руководитель агентства Зарина Догузова, передаёт ТАСС.

Она рассказала, что обратилась с соответствующей просьбой к губернатору Краснодарского края. Догузова отметила, что ориентировалась на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии.

В Ростуризме считают, что «это, наряду с чётким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне».

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

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