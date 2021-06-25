На Кубани не рассматривают изменений правил пребывания для туристов

Власти Краснодарского края в настоящее время не рассматривают никаких изменений новых правил пребывания для туристов, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

«На данный момент никакие изменения не рассматриваются», — говорится в сообщении.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой изучить возможность принимать после 1 августа туристов в том числе с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

24 июня власти региона сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.