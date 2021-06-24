В РСТ прокомментировали ужесточение COVID-ограничений на Кубани

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 туристов.
В РСТ прокомментировали ужесточение COVID-ограничений на Кубани
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Снизятся риски заболеть коронаавирусом и количество инфицированных», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, многие ограничительные меры, в том числе тестирование на коронавирус, вводились и в 2020 году, когда курорты начали открываться. Как напомнил Барзыкин, тогда же действовало правило о заполняемости отелей на 50%.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что «в любом случае какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры».

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить