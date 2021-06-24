В РСТ прокомментировали ужесточение COVID-ограничений на Кубани

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 туристов.

«Снизятся риски заболеть коронаавирусом и количество инфицированных», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, многие ограничительные меры, в том числе тестирование на коронавирус, вводились и в 2020 году, когда курорты начали открываться. Как напомнил Барзыкин, тогда же действовало правило о заполняемости отелей на 50%.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что «в любом случае какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры».

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.