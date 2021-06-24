В РСТ оценили решение о заселении в отели Краснодарского края только привитых от COVID-19

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о заселении в отели региона с 1 августа только вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 туристов.

Она заявила, что «решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы: получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через пять недель».

«С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идёт на неделю-две вперед», — цитирует Интерфакс Тюрину.

По её словам, «введут ли озвученную меру с 1 августа реально, покажет время».

Она отметила, что «в любом случае какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры».

«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы. Получается, что сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается», — добавила Тюрина.

Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT поддержал решение властей Краснодарского края ужесточить коронавирусные ограничения в регионе.