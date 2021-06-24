В «Турпомощи» поддержали ужесточение COVID-ограничений в Краснодарском крае

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Полина Полетаева
Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT поддержал решение властей Краснодарского края ужесточить COVID-ограничения в регионе.
В «Турпомощи» поддержали ужесточение COVID-ограничений в Краснодарском крае
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мы, к сожалению, имеем печальный опыт по поводу всевозможных массовых скоплений и последствий этого. Поэтому в какой-то степени это оправданно», — сказал Осауленко.

Он также отметил необходимость данной меры, однако добавил, что это может доставить некоторые неудобства гражданам, собирающимся на отдых.

«Многие туристы уже купили путёвки на курорты Краснодарского края и Крыма. У кого эти туры будут в ближайшее время, им, конечно, будет сложнее, чем тем, у кого для исполнения этих требований будет больше времени», — заключил собеседник RT.

Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

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