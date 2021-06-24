В Ленинградской области заявили о росте спроса на вакцинацию от COVID-19

В администрации Ленинградской области заявили о росте спроса на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

«По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, число желающих сделать прививку от COVID-19 за последние несколько дней увеличилось в два раза: об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни», — сказали в администрации.

Также стало известно, что на заседании оперштаба Волгоградской области обсудили меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом в регионе, передаёт novostivolgograda.ru. В частности, в медучреждениях оперативно развернут дополнительный коечный фонд в объёме 1000 мест.

Как заявил губернатор Андрей Бочаров, 500 коек должны появиться до конца текущей недели, остальные — к началу июля.

«Обеспечить увеличение объёмов тестирования жителей на наличие коронавирусной инфекции с учётом рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора с целью оперативного и более полного выявления заболевших людей и оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в целом», — поручил Бочаров председателю областного комитета здравоохранения Анатолию Себелеву.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.