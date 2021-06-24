Суд рассмотрит апелляцию на приговор историку Соколову 13 июля

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор историку Олегу Соколову в июле.

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявил адвокат историка Сергей Лукьянов, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 июля в 11:00.

Дело поступило в суд примерно неделю назад.

В январе сообщалось, что Лукьянов, представляющий интересы Соколова в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов, обжаловал вынесенный в отношении его клиента приговор суда.

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Позднее адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки прокомментировала итоги судебного процесса.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, являвшуюся его любовницей, из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.