Адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки прокомментировала итоги судебного процесса

Александра Бакшеева, адвокат семьи убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, прокомментировала итоги судебного процесса против историка Олега Соколова.

«Лично для меня дело Соколова в первую очередь характеризовалось высокой ответственностью перед родителями Анастасии. Также имело место значительное эмоциональное вовлечение в связи с общим драматизмом ситуации и абсурдностью многих заявлений Соколова в адрес девушки, которая уже ничего не может ответить в свою защиту», — заявила Бакшеева в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По её словам, после вынесения приговора она испытала чувство морального удовлетворения от проделанной работы.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, являвшуюся его любовницей, из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.