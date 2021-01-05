Адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки прокомментировала итоги судебного процесса

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Александра Бакшеева, адвокат семьи убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, прокомментировала итоги судебного процесса против историка Олега Соколова.
Адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки прокомментировала итоги судебного процесса
  • Reuters

«Лично для меня дело Соколова в первую очередь характеризовалось высокой ответственностью перед родителями Анастасии. Также имело место значительное эмоциональное вовлечение в связи с общим драматизмом ситуации и абсурдностью многих заявлений Соколова в адрес девушки, которая уже ничего не может ответить в свою защиту», — заявила Бакшеева в беседе с изданием «Петербургский дневник».

По её словам, после вынесения приговора она испытала чувство морального удовлетворения от проделанной работы.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, являвшуюся его любовницей, из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

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