Суд в Петербурге приговорил историка Соколова к 12,5 года колонии

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Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Суд в Петербурге приговорил историка Соколова к 12,5 года колонии
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как пишут «Невские новости», судья Юлия Максименко зачитала приговор, рассказав всю историю дела.

Суд признал виновным Соколова в убийстве аспирантки, а также в незаконном хранении обреза.

Гособвинение просило для него 15 лет лишения свободы.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.

Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.

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