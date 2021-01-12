Адвокат историка Соколова обжаловал его приговор

Адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы историка Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов, обжаловал вынесенный в отношении его клиента приговор суда.

Об этом сообщает РИА Новости.

«11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова», — сказал юрист.

Лукьянов уточнил, что в апелляционной жалобе он в том числе попросил учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил Соколова к 12,5 года колонии строгого режима по делу об убийстве Ещенко.

Позднее адвокат семьи убитой Соколовым аспирантки прокомментировала итоги судебного процесса.

Убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, являвшуюся его любовницей, из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.