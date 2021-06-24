В АТОР прокомментировали ужесточение COVID-ограничений на Кубани

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с RT прокомментировал решение властей Краснодарского края ужесточить COVID-ограничения в регионе.

«Ситуация такова, что уже во многих регионах вводятся те или иные ограничения. Даже в Подмосковье сейчас при заселении в отель больше чем на три ночи нужно пройти тестирование. ПЦР-тестирование — это уже реальность… Но безопасность есть безопасность. Нужно помнить о безопасности для себя и окружающих. В перспективе такие меры могут привести к стабилизации ситуации», – сказал Горин.

Он отметил: «Пандемия такова, что все решения приходится принимать оперативно».

«Это, конечно, осложняет решение задачи… Конечно, многие будут вакцинироваться, но сроки короткие. Не все успеют это сделать. В связи с этим у туристов и туристических агентств сейчас непростая задача… Но цифры пандемии, которые пока только увеличиваются с учётом нового штамма, вынуждают идти на подобные меры. Выход один — вакцинация, если мы хотим вернуться к нормальной жизни без таких ограничений, которые сейчас вводятся», — добавил собеседник RT.

Он также заявил, что в АТОР считают принятые в Краснодарском крае меры избыточными.

«Мы считаем эти меры избыточными. И должна быть альтернатива, помимо сертификатов о вакцинации. Данные меры ущемляют организованный туризм и гостиницы. Это приведёт к увеличению стоимости туруслуг, которое может привести к существенному сокращению поездок в Краснодарский край с целью туризма (от 50 до 80%)», — сказал Горин.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.