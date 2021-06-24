На Кубани прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 123 случая коронавируса.
На Кубани прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (38).

С начала пандемии в регионе выявили 50 926 случаев COVID-19. Выписаны из медучреждений при этом 45 064 пациента, в том числе 55 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1399 человек, на дому лечатся ещё 1150.

Также стало известно, что в Ставропольский край поступило 347 тыс. доз вакцины трёх видов, передаёт pobeda26.ru.

Так, первым компонентом привиты 315 тыс. жителей, из них 250 тыс. завершили вакцинацию.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

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