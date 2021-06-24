Врач рассказал о несочетающихся с рыбой продуктах
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«Конечно, в первую очередь это молочные продукты. В сочетании с рыбой это может привести к расстройству желудка. В частности, если употреблять её с молочным соусом», — рассказал эксперт в беседе с «Москвой 24».
По словам диетолога, к рыбе также не стоит добавлять грибы и крупы — от такого сочетания человек может почувствовать тяжесть, сонливость.
При воспалительных заболеваниях желудка такая пища может вызвать обострение.
Рыбу, как и любую белковую пищу, лучше всего употреблять с овощами, сказал эксперт.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.