Врач рассказал о несочетающихся с рыбой продуктах

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты категорически не рекомендуется употреблять вместе с рыбой.

«Конечно, в первую очередь это молочные продукты. В сочетании с рыбой это может привести к расстройству желудка. В частности, если употреблять её с молочным соусом», — рассказал эксперт в беседе с «Москвой 24».

По словам диетолога, к рыбе также не стоит добавлять грибы и крупы — от такого сочетания человек может почувствовать тяжесть, сонливость.

При воспалительных заболеваниях желудка такая пища может вызвать обострение.

Рыбу, как и любую белковую пищу, лучше всего употреблять с овощами, сказал эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.