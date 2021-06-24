Диетолог рассказала о подходящей для употребления в жару пище

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, какая пища является наиболее подходящей для употребления в жаркую погоду.

В беседе с радиостанцией Sputnik она сказала, что самым полезным блюдом в жару является суп.

Среди наиболее удачных летних супов с точки зрения витаминного баланса и теплорегуляции диетолог назвала холодные супы из шпината или щавеля, гаспачо и окрошку.

«Желательно, чтобы суп был комнатной температуры, а не очень холодным. Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — объяснила Арзуманян.

Диетолог добавила, что тёплые и горячие супы и напитки тоже хороши в жару, так как они стимулируют потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.